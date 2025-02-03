札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」が無許可で建物を建てたとして、札幌市は建物の撤去を命じる「除却命令」を視野に検討していることが分かりました。札幌市南区のノースサファリサッポロは２００５年に開業した動物園です。札幌市によると、敷地は宅地や商業施設の開発が制限される「市街化調整区域」にあり、飼育施設などの建設には事前に許可が必要です。市は開業前の２００４年１０月に無許可で建設工