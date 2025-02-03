バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、スナック菓子メーカー「カルビー」の商品が題材のハズレなし「一番くじ カルビー」を、2025年2月1日から全国のコンビニエンスストア「ファミリーマート」などで順次発売する。ラストワン賞は「ASMR時計」「カルビー」のスナック菓子がモチーフのブランケットやスナックボウル、エコバッグなどのアイテムを多数ラインアップする。A賞は、約100センチ