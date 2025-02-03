広島市内の路線バスや路面電車の均一運賃が値上げされて初めての平日の3日、利用者からは、困惑の声が聞かれました。広島市中心部を走る路線バスの均一運賃は、今月1日から均一エリアを拡大した上で20円上がり240円になりました。運転手不足や燃料費高騰を受けた値上げです。■通学で利用「知りませんでしたちょっと高くなるなって感じ」■通勤で利用「ずっと通勤で使うのでちょっときびしい」「定期で使っているのでどれだけ変わ