三重県尾鷲市で300年以上続く奇祭「ヤーヤ祭り」が開かれています。 【写真を見る】次々に海に飛び込む下着姿の男衆 大漁や豊作を願う尾鷲神社の奇祭「ヤーヤ祭り」。戦国武将が合戦の際に名乗リ上げる「ヤーヤー我こそは」が由来とされています。 2日は白装束の男衆が激しくもみ合う最大の呼び物「練り」が行われ、熱気に包まれました。もみ合いを終えた男衆は次々と海に飛び込み、心身を清める「垢離