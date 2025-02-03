シンプルなデザインや無骨な素材の機能性・用途を見直し、新たな価値の提供を目指すブランドとして注目を集めるPOST GENERAL（ポストジェネラル）から、折りたたみ式のシューズラック「フォルダブルシューズラック ハンマートンBK」（6380円）が登場しました。インダストリアルな雰囲気を演出するハンマートン塗装を施し、無骨で男前なインテリアにもマッチするデザイン。折りたたみ式なので、省スペースで使えるのも魅力です。&#1