来る2月24日、SMエンターテインメントの新人ガールズグループHearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が1stシングルをリリースし、力強い第一歩を踏み出す。【注目】K-POP2025年をけん引するSM・HYBE・JYP・YG「新人」たちHearts2Heartsの1stシングル『The Chase』は、タイトル曲かつデビュー曲でもある『The Chase』と収録曲『Butterflies』の計2曲で構成されており、2月24日18時に各種音楽ストリーミングサイトでリリース予定だ。