国土交通省などは、きょう大雪に関する共同会見を開き、車での「外出を控える」ことなどを呼びかけています。また県は今夜遅くから石川県境の国道359を通行止めにします。国土交通省は、大雪に関する緊急発表に伴い、気象台やネクスコ中日本などと共同記者会見を開きました。大規模な車の滞留を発生させないため、大雪時には外出を控えるよう呼びかけています。一方、やむを得ず車で出かける際には、車内にスコップや食料・飲料、