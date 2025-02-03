公立高校の入学試験まで1か月あまりとなり、3日、願書の受け付けが始まりました。受け付けは、6日木曜日の正午までで、試験は来月5日に行われます。募集定員が18人減り、210人となった秋田市の秋田北高校です。午前9時の受け付け開始と同時に、中学校の教員が訪れ、出願書類を提出しました。中高一貫校を除く、県内の公立高校の募集定員は、全日制と定時制、合わせて6890人で、昨年度より109人少なくなりました。全体の約4分の1は