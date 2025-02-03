第６５回きさらぎ賞・Ｇ３は２月９日、京都競馬場の芝１８００メートルで行われる。サトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は今回が３戦目だが、前走の東京スポーツ杯２歳Ｓは、後にホープフルＳを勝ったクロワデュノールの２着に粘った。相手が完調手前だったとはいえ、自身も上がり３ハロン３３秒５を使っていた。１月２９日の１週前追い切りも力強い動きで先着。ここは勝ってクラシックへの出走を確実