ジムニー5ドア版『ノマド』の注目点はスタイリング1月30日、かねてから日本デビューが待ち望まれていたスズキ・ジムニーの5ドア版『ジムニー・ノマド（JIMNY NOMADE）』が発表された。発表前の事前撮影会で担当者の話を伺うことができたので、そのデザインについてご紹介したい。【画像】5ドア化されたジムニー・ノマドのデザインをじっくりと確認全200枚ついに日本でも発売された、ジムニーの5ドア版『ジムニー・ノマド』（以下