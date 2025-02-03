◇プレミアリーグ第２４節・マンチェスターＵ０−２クリスタルパレス（２日、英マンチェスターオールド・トラフォード）プレミアリーグ第２４節が３試合行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地（２８）が所属するクリスタルパレスはアウェ−でマンチェスターＵと対戦。鎌田は３−４−２−１の１．５列目左サイドで先発。後半１６分まで６１分間プレーした。攻撃的なポジションで先発した鎌田が、名門の敵地オールド・トラフォードで堅実な