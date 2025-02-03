日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールは、プレミアリーグ首位と好調を続けている。1日にアウェイで行われたボーンマス戦にも2-0で勝利し、遠藤は終盤に投入された。『The Sun』によれば、リヴァプールは地元に帰還する前にロンドンに立ち寄り、高級地区メイフェアにある最もトレンディーなレストランで食事会を行ったという。スター選手たちは私服で参加しており、遠藤のファッションも取り上げられていた。「遠藤航とドミニク