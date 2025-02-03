俳優の岡田将生（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月に結婚を発表した俳優で妻・高畑充希（33）との“初夫婦ショット”を公開した。【写真】左手薬指に“指輪”がキラリ！ 新婚・岡田将生が高畑充希とパリに岡田は「#loewe #paris」のハッシュタグを付け、5枚の写真をアップ。パリで過ごす様子がとらえられており、4枚目では高畑との“仲良し”2ショットを披露。結婚後“初”の夫婦ショットとなっている。この