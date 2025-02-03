クルーズ船での集団感染から5年です。新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜港で停泊をはじめてから5年となるきょう、当時の乗客らが集まり、献花を行いました。クルーズ船では、乗客乗員712人が新型コロナに感染し、14人が亡くなりました。