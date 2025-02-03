女優広瀬すず主演のＴＢＳドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」第２話が１月３１日に放送された。２２年前に発生した「東賀山事件」の第１発見者だった遠藤力郎（酒向芳）が逮捕された経緯と、現代の事件で逮捕された息子友哉（成田凌）の生い立ちが描かれた。幸せだった遠藤家から母親（森下ひさえ）が友哉を置いて出て行ったことも描かれた。その友哉の母親が、主人公山下心麦（広瀬すず）の亡くなった母親山下静香（仙