ベートーヴェンの交響曲「第九」を歌い上げる三重大学主催の演奏会が16日に開かれるのを前に、三重大学では1日にに練習会が開かれました。三重大学創立75周年の記念事業のほか、県内唯一の学生オーケストラ「三重大学管弦楽団」の定期演奏会が今年60回目を迎えるのを記念して、歓喜の歌などとして知られる「第九」を三重大学が主催して、初めて演奏することになりました。16日に開かれる演奏会では、三重大学の職員やOBを中心に構