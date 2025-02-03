春の始まりとされる「立春」、ことしは例年より1日早いきょう、2月3日です。岩国市の蔵元では、福を呼ぶ酒として人気のある「立春朝搾り」が出荷されました。日本酒「五橋」で知られる岩国市の酒井酒造では、純米吟醸の生原酒およそ1万1500本が未明に搾られました。新しい季節の始まりを穢れのない新酒を飲んで祝ってもらおうという「立春朝搾り」。日本名門酒会の呼びかけで毎年行われていて、全国41の蔵元で27万本以上がきょう1