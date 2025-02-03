俳優の東出昌大（37）が3日、YouTube公式チャンネルで、妻が第1子を出産したことを発表した。「TKO」木下からの性被害告発の青木歌音、「水に流せよ！って事ですか？」と反論動画ではなく、文字コメントで「生まれました！」と報告。続けて、「母子ともに健康です！取り急ぎ！」と、短い文章だが近況を伝えた。東出は2015年に女優の杏（38）と結婚し3児をもうけたが、20年に離婚。昨年8月に、元女優と再婚することと、女性の妊娠を