『ターミネーター』『プレデター』『コマンドー』など、数々のアクション名作で知られる最強アクションスター、アーノルド・シュワルツェネッガーの筋トレノウハウを全て解説する自著『The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding: The Bible of Bodybuilding, Fully Updated and Revised』の邦訳版『王者の筋トレ』が、2025年2月27日に発売される。 シュワちゃんとといえば、