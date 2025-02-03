元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（55）が2日放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」（日曜後9・00）に出演。会合の参加者を事務所が事前にチェックしていると明かした。この日は、俳優・石田純一がゲスト出演。過去にテレビ関係者から皇族の結婚披露宴でのスピーチを依頼され参加したが、実はこれが03年に大きく報じられた有栖川宮詐欺事件だった。皇室を名乗る男女が開いた結婚披露宴で、祝儀などをだまし取ったとして、披