【サイドミラーヘアクリップ】 5月 発売予定 価格：1回 300円 ブライトリンクは、カプセルトイ「サイドミラーヘアクリップ」を5月に発売する。価格は1回300円。 本製品は、車のサイドミラーを模したヘアクリップ。形状は、スポーツカーのカッコいいタイプと通常車の丸みを帯びたタイプの2種類が用意され、カラーも赤