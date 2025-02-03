占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）モノは試し。何事も経験。広がりのある運勢です。想定外の仕事や誘いの声が掛かるでしょう。やらない、行かない選択もできますが、今週はできるだけ、いろいろ試すとよさそうです。よく分からないけれど、引き受けてみると、誰かを助けられるはず。中には、「話に聞くよりも