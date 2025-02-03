【トミカプレミアムunlimited ダッシュ!四駆郎 ミニ四駆 ダッシュ1号･皇帝(エンペラー)】 3月15日 発売予定 価格：1,430円 タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited ダッシュ!四駆郎 ミニ四駆 ダッシュ1号･皇帝(エンペラー)」を3月15日に発売する。価格は1,430円。 本商品は「ダッシュ！ 四駆郎」の主人公・日ノ丸