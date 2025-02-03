占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）チームワークがカギ。身近な人と力を合わせて。いい仲間、友達に恵まれて、面白い方向に話が進むでしょう。今週は「みんなでやってみること」を大切に。前時代的でちょっとパスしたい飲み会なども、行ってみると案外楽しいのです。人の輪の中に入って、交流することで