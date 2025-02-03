【ラ・リーガ】アトレティコ・マドリード 2−0 マジョルカ（日本時間2月2日／エスタディオ・シビタス・メトロポリターノ）【映像】浅野、堅守に風穴開けた“絶妙”アウトサイドパステクニカルで絶妙なパスだ。マジョルカのFW浅野拓磨が左サイドのタッチライン沿いから右足アウトサイドのパスを出すと、味方が深い位置に抜け出すことに成功。アトレティコの堅守を崩すキッカケを作った。注目のシーンは、マジョルカが第22節に