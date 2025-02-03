占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）プランニングの達人。スケジュールを組んで。見通しのいい一週間です。全体の流れがよく分かってくるし、あなた自身の気持ちも安定して、予定を組みやすくなっています。ざっくりとでいいので、この先の予定を決めてしまいましょう。人とのアポ取りをする、有給消化のタ