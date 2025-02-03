報道によると、米半導体メーカー・NVIDIAは1月31日、生成的人工知能の推論を最適化する・NVIDIA NIMは、中国のスタートアップ企業・DeepSeekがリリースしたオープンソースの大規模言語モデル「DeepSeek-R1」に既に対応していることを発表した。 NVIDIAが同日に公式サイトに掲載した文章によると、DeepSeek-R1は、最も先進的な推論能力を備えたオープンソースの大規模言語モデルで、ダイレクトにレスポンスを提供するタイプと違い、