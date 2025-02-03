まさかAKB48の経験が育児に活きるなんて。【写真】マイナス22キロ！人気インフルエンサー、ダイエット前後の水着写真に大反響アニバーサリーイヤーに元AKB48メンバーで俳優の篠田麻里子（38）が母親としての実感を語る。面と向かってキツイことを言われた2025年で芸能生活20周年を迎えるという。「専門学校を退学して19歳でAKBのオーディションを受けて。今年で芸能界に入る前と入ってからの人生の時間が半々になりました。東京で