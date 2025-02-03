三重県紀北町で早咲きの紅梅が見頃を迎え、一足早い春の訪れを感じさせています。紀北町長島の長楽寺では境内にある八重の紅梅が、直径2センチほどの色鮮やかなピンク色の花を咲かせています。2025年はなかなか開花せず、例年より3週間ほど遅い1月23日ごろから少しづつ花が開き始め、2月3日現在、五分咲きとなっています。木は樹齢およそ300年の老木で、寺の山号「城腰山」にちなみ、「城腰紅梅」の名で地元の人に親しまれ