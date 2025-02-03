イタリア、フランスなどを原産地とし、その弾力に富んだ歯ごたえと豊かな味わいで愛されるエリンギ。【写真】エリンギそっくり！今、SNS上ではそんなエリンギにそっくりなワンちゃんが大きな注目を集めている。「何に似とるんやろっと思ったらエリンギにそっくりだった😂」とその姿を紹介した飼い主さんの投稿に対し、SNSユーザー達から「えwwwwwこれブルブルしてるんですか？wwwwエリンギすぎてwwwww」「これはエリンギ 普