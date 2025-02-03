占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）八方美人に幸運が。曖昧＆キープで！いつでも、白黒つけたいのがさそり座さんの性分です。でも、今週は、ちょっとボカして、どっちつかずのまま、放っておきましょう。いい、悪いを言わない、やる、やらないも決めない。口に出さないだけでなく、心の中でも、「ふーん、