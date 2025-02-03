占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）見切り発車のススメ。どんどん進めて。運気の流れはスローモーション。いろいろやりたいことが出てくるときなので、待っていられない気分でしょう。でも、確認を取らないと動きようがないし……。もし、あなた一人の問題ならば、ざっくり進めてしまうのがよさそう。多少