占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月3日〜2月9日の運勢を西洋占星術で占います。 かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）欲張らない。大人の分別を発揮して。明るく、前向きな気分が戻ってきます。寒さに縮こまっていた分、何か新しいことを始めたくなるでしょう。でも、ここで注意したいのは、“その気になってしまっていること”。イメージは、ゴージャスなビュッフェです。色とりどりのおいし