銀座コージーコーナーは、1月31日（金）〜2月27日（木）までの期間限定で、東京・銀座にあるホールショートケーキ専門店「クレーム・フレーズ・ジェノワーズ」のオーナーパティシエール、関口倭代氏監修のケーキを、全国の生ケーキ取扱店で販売している。【写真】リッチな味わい！「シャンティ・ジェノワーズ（ショコラ）」もおいしそう■リッチな味わい今回登場したのは、「シャンティ・ジェノワーズ（苺）」と「シャンティ