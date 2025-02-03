ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新作カプセルトイ「ちいかわ アクリルネームタグ」が、2月7日（金）から、全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。【写真】ハチワレ＆うさぎもかわいい！「ちいかわ アクリルネームタグ」一覧■カスタムもオススメ！今回登場する「ちいかわ アクリルネームタグ」は、『ちいかわ』のキャラクターたちをデザインしたアクリルネームタグのカプセルトイ。各キャラクターをイメージした