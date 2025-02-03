新加入の日本人ストライカーがサポーターと喜びを分かち合った。レンヌは現地２月２日、リーグ・アン第20節でストラスブールとホームで対戦し、１−０で勝利。今冬にセルティックから完全移籍で加わった古橋亨梧がフランスデビューを飾った。３−４−３のセンターフォワードで先発出場した30歳は、果敢に前からプレスをかけて相手のミスを誘えば、積極的にミドルシュートも放った。66分に途中交代し、日本代表FWに得点こそ生