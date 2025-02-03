人気レースクイーンの央川かこ（30）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。セパレート・コスチューム姿でモーニングコールした。「おはよーっ今週もがんばろう」とつづり、黒にオレンジラインのセパレートのレースクイーンコスチューム姿の写真をアップした。央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出