「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「天才仏師運慶鎌倉の閻魔（えんま）像伝説」です。神奈川県の三浦半島と深い縁を持つ運慶の知られざる伝説を調査してきました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2025年2月3日放送分より）