Shinichi Uchida［東京３日ロイター］ - 林芳正官房長官は３日午前の記者会見で、トランプ米大統領が打ち出したカナダやメキシコ、中国からの輸入品に対する関税措置を巡る日本への影響について「十分に精査した上で適切に対応していく」と述べた。影響を受ける可能性のある日本企業に対し、経済産業省と日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が相談窓口を設置して支援する考えを示した。トランプ大統領は１日、カナダとメキシコ