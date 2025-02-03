フランス１部レンヌに加入したばかりの日本代表ＦＷ古橋亨梧（３０）が２日（日本時間３日）、ホームのストラスブール戦でいきなり先発でのデビューを果たした。スコットランドの名門セルティックから移籍した古橋への期待の高さが表れた。加入してすぐ先発出場を果たした古橋は、チャンスをうかがいピッチ上で躍動する。前半４２分にはゴール前で右からのクロスに飛び込んだり、ミドルシュートを放つなど、存在感を発揮。得点