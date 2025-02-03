人気ユーチューバーのはじめしゃちょーが３日までに自身のＳＮＳを更新。スーツ姿を披露した。インスタグラムに「久しぶりにスーツを着る予定があったので」と書き出し、グレーのチェック柄のスーツに身を包んだ自撮りショットをアップ。この投稿にファンからは「かっこいいのにかわいいのはずるい」「スーツ似合う」「本日も麗（うるわ）しゅうございます」「はじめんイケメンすぎんか？！」などの声が寄せられている。