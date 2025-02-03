米国で最も権威のあるボクシング専門誌「ザ・リング」が２日（日本時間３日）、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１）＝大橋＝の２０２５年の対戦計画を報じた。同誌は今年の残り試合の「暫定的」なスケジュールとして、６月に米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＣ世界同級１位アラン・ピカソ（２４）＝メキシコ＝と防衛戦を行い、９月に日本で防衛戦（相手未定）を開催する予定があると伝えた。さ