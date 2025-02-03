3日午前2時半過ぎ、愛知県豊田市平戸橋町の住宅で火事があり木造2階建ての建物のほとんどが焼けました。 【写真を見る】愛知・豊田市で住宅火災 男性（78）顔やのどにやけどで搬送 この家には78歳の男性と妻が2人で暮らしていて、妻は家の外に逃げて無事でしたが、男性は顔やのどにやけどをして病院に搬送されました。男性は搬送時、意識があったということです。