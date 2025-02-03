気温とともに湿度も下がり、肌が乾燥しやすい冬の季節。じつは、子どもの肌は大人よりも乾燥しやすいって、知っていましたか？ほうっておくと大切な「バリア機能」が弱まり、さまざまな皮膚トラブルの原因に。子どもの肌を乾燥から守るための正しいスキンケア法を、皮膚科医の友利新先生に聞きました。肌は体を守る最前線！バリア機能を高めよう肌は体全体を包む、人体でもっとも大きな「臓器」です。さまざまな外的刺激や異物の