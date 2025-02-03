【新興国通貨】ドルオフショア人民元一時７．３７台直近７．３５５０前後＝中国人民元 米国による対中１０％追加関税を受けてオフショア人民元が大きく売られ、先週末終値のの７．３２台前半から一時７．３７３４を付けた。その後７．３５台へ調整が入っている。中国市場は春節で明日まで休場。 USDCNH7.3548