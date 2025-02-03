ドルカナダ、カナダの最安値圏もみ合い＝東京為替 ２５％関税を受けたカナダ売りに、ドルカナダは先週末の１．４５台前半から１．４７５１までドル高カナダ安。直近１．４７４０台とドル高カナダ安圏推移。 USDCAD1.4749