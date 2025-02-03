ビットコイン9万4000ドル台に下落 ビットコイン（ドル）(NY時間22:18) １ビットコイン＝94614.00（-2382.87-2.46%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:18) １ビットコイン＝14740861（-371227-2.47%） ※円はドル円相場からの計算値