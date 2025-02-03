【ヤンマガWeb：「MFゴースト」シーサイドダブルレーン編】 無料公開期間：2月9日まで 「MFゴースト」 講談社は、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「MFゴースト」の第143話より208話までの無料公開を開始した。期間は2月9日まで。 これはしげの秀一氏のマンガ「MFゴースト」の完結を記念したもの。2月17日発売の「週刊ヤン