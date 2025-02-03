【「僕の心のヤバイやつ」161話】 2月4日 公開予定 「僕の心のヤバイやつ」161話より 2月2日、桜井のりお氏が手掛けるマンガ「僕の心のヤバイやつ」161話の予告が公開された。 161話は2月4日更新予定。公開された予告ページでは、ビデオ通話をする市川と山田が描かれている。画面に映る山田は風呂上がりの薄着で……。 □「僕の心のヤバイやつ」公式X み