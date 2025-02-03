気が重い月曜日の朝。「鶏とキャベツのみそ汁」を届けてくれたのは涙の帰り道。あたたかい湯気が立ち上る屋台で食べた「えび天うどん」／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）傷心の帰り道、月曜日の憂鬱。ストレスフルな毎日を送る疲れた人々の前に、今夜も出前店がやってきます。とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。ある